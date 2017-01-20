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獨家》W飯店案 小年夜前一天首傳喚「朱姓小開」

2017-01-20  12:05

〔記者錢利忠／台北報導〕檢警偵辦W Hotel飯店郭姓女子猝死案，現區分成過失致死及毒品等兩案，由兩名檢察官合力偵辦，近日來已陸續約談曾參與開趴的相關人，檢察官並赴飯店就地訊問多名曾清掃過事發房間的房務員，另傳喚2名飯店經理作證；經釐清事發經過後，台北地檢署將於小年夜前1天（25日），首度依嫌疑人身分傳喚訂房開趴的「土豪哥」朱家龍。

案發後朱家龍曾接受警詢，指自己人在房內抽菸、看電視，否認參與一切；當初警詢後，朱即獲請回，未被移送北檢複訊；下週三是小年夜的前1天（1月25日），北檢近期整理多名涉案人及證人等說詞後，將首度傳喚朱家龍釐清疑點。

檢警調查，郭女送醫時下半身套上1件超大號海灘褲；綽號「將將」的劉女日前到案時透露，當時郭女失禁、內褲污穢，她順手拿起散置一旁的海灘褲幫郭女套上，不清楚內褲是誰的；檢警認為海灘褲的超大尺碼，符合朱家龍的褲子尺寸，研判他的海灘褲已脫下放在一旁，很可能和大家一起開趴狂歡。

檢警為確保朱家龍日後能順利出庭，已通知全國各機場、海關、海巡等單位，對朱家龍進行境管。境管是行政處分，限制出境則是刑事強制處分，遭通知境管者，若被海關發現企圖離境，將被海關留置。

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  • 台北地檢署將於小年夜前1天（25日），首度依嫌疑人身分傳喚訂房開趴的「土豪哥」朱家龍。（圖擷取自YouTube）

    台北地檢署將於小年夜前1天（25日），首度依嫌疑人身分傳喚訂房開趴的「土豪哥」朱家龍。（圖擷取自YouTube）

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