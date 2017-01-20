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貿易商進口Four Loko失身酒 遭高雄警方查獲

2017-01-20  11:47

〔記者黃建華／高雄報導〕國內外夜店新流行一種含有二級毒品GHB成份的Four Loko水果酒（網路俗稱失身酒），女性朋友喝了往往不到二十分鐘就失去意識，高雄市刑大昨根據民眾檢舉，於鳳山某貿易公司查獲進口一百瓶檸檬、草莓等多種口味的Four Loko水果酒，業者表示不知內含二級毒品GHB成分，全案仍依毒品危害防制條例送辦。

經高市刑大偵六隊16分隊1月19日15時會同高雄市財政局人員至該公司搜索，查扣Four Loko水果酒100瓶，並帶回蔡姓負責人及宋姓員工2名配合調查，該公司負責人及員工均稱「不清楚該批水果酒含有毒品成分」，警詢後全案還是移送高雄地檢署偵辦。

警方說，查扣的Four Loko水果酒，內含第二級毒品GHB成分，使用後會發生視幻覺與聽幻覺，服用後10至20分鐘會產生作用，快速失去意識，如遭有心人士使用，恐影響治安及婦女安甚鉅，且今年1月於嘉義及台南均有遭警方查獲案例，顯見該批水果酒恐已流竄全台。

警方呼籲夜店、酒商或貿易商如有進口Four Loko水果酒，請勿再販售，並應主動向警察機關報繳，以免觸犯毒品危害防制條例。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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  • 高雄市刑大昨根據民眾檢舉，於鳳山某貿易公司查獲進口一百瓶網路俗稱「失身酒」的Four Loko水果酒。（記者黃建華攝）

    高雄市刑大昨根據民眾檢舉，於鳳山某貿易公司查獲進口一百瓶網路俗稱「失身酒」的Four Loko水果酒。（記者黃建華攝）

  • 業者表示不知水果酒內含二級毒品GHB成分，全案仍依毒品危害防制條例送辦。（記者黃建華翻攝）

    業者表示不知水果酒內含二級毒品GHB成分，全案仍依毒品危害防制條例送辦。（記者黃建華翻攝）

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