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為了3萬貸款買機車 兩嫌結夥強盜遭羈押禁見

2017-01-20  11:50

〔記者錢利忠／台北報導〕21歲男子李亦青前天赴北市松山區台灣銀行辦理機車貸款時，見超商林姓店長提著裝錢的紙箱存款，起意行搶，經觀察作息後，昨天由23歲友人洪明安騎車載他到銀行外埋伏，並尾隨超商店長進銀行行搶，兩人均被依強盜罪法辦；台北地檢署今天凌晨依強盜罪將2人聲押禁見，台北地院今早裁准。

檢警調查，李嫌平日在工地打零工，最近父親將他的機車賣掉，他急著要用機車，欲貸款3萬元向朋友買機車，前天他赴銀行洽談時，看見超商店長到銀行存款，心生歹念計畫行搶，前晚即備妥黑色全罩式安全帽、口罩及辣椒水等犯案工具。

昨天下午3點多，李嫌請友人洪明安騎車載他到銀行附近，他戴著黑色全罩式安全帽及口罩獨自守候，為了探視超商內動態，埋伏期間還到超商買了1瓶飲料。

當超商店長以紙箱裝著營業所得75萬現金前往隔壁的台銀存錢時，李嫌即手持辣椒水，尾隨至銀行門口，突然上前搶奪鉅款，兩人拉扯時，現金撒落地上，被害人大喊「搶劫」，超商店員及路人隨即一擁而上；此時，李嫌一時慌張，竟想衝上銀行2樓躲藏，最後在1、2樓的樓梯平台間，遭店員、民眾及銀行保全合力制伏。

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  • 李亦青、洪明安等兩嫌，今早被台北地院依強盜罪裁定羈押禁見。（記者錢利忠攝）

    李亦青、洪明安等兩嫌，今早被台北地院依強盜罪裁定羈押禁見。（記者錢利忠攝）

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