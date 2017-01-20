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男子開贓車持毒品 全推稱借來的

2017-01-20  11:42

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市吳姓男子19日深夜在中壢區興仁路準備開車，被普仁派出所所長呂俊池、警員劉能權攔查，竟發現他開贓車，還持有0.51公克安非他命。吳男自稱，自己的車壞了，男子「阿峻」主動借車給他，豈料車是贓車、車內還有毒品。

警方對吳男（38歲）的供詞持保留態度，已依竊盜、毒品罪嫌將他送辦。

吳男開的車是1月2日在龍潭區失竊，車上另被起出毒品與吸食器，他供稱，阿峻見他車壞了，就約他在中壢區新中北路，將車借他，他不疑有他，豈料竟會惹上一身麻煩。

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  • 吳姓男子涉嫌開贓車被警方送辦。（記者周敏鴻翻攝）

    吳姓男子涉嫌開贓車被警方送辦。（記者周敏鴻翻攝）

  • 警方查獲毒品與吸食器，將吳男送辦。（記者周敏鴻翻攝）

    警方查獲毒品與吸食器，將吳男送辦。（記者周敏鴻翻攝）

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