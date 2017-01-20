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婚禮歌手當藥頭落網 起出大批毒品

2017-01-20  11:36

〔記者邱俊福／台北報導〕台中地區知名的餐廳、婚禮歌手王言皓，涉嫌販賣毒品，藉以獲取不法暴利，案經北市警南港分局長期監控，今天宣布將他與一名共犯逮捕到案，起獲安非他命37包、混合毒品神仙水40瓶與搖頭丸、奶茶包、電子磅秤，以及精美的腳踏車吸食器等大批證物。

警方調查，39歲王嫌曾經參加過歌唱比賽、發過唱片，但都沒有大紅大紫，平時在台中地區駐唱為業，卻染上毒癮，更將搖頭丸以「彩色糖果包裝紙」包裝、神仙水以「眼藥水罐裝」偽裝掩飾，藉以販賣牟利，想躲避警方查緝。

王嫌到案後，坦承因生活壓力染上毒癮，否認販毒，警方訊後依毒品罪嫌移送台中地檢署偵辦。

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  • 警方起獲安非他命、混合毒品神仙水與搖頭丸、奶茶包、電子磅秤，以及精美的腳踏車吸食器等大批證物。 （記者邱俊福翻攝）

    警方起獲安非他命、混合毒品神仙水與搖頭丸、奶茶包、電子磅秤，以及精美的腳踏車吸食器等大批證物。 （記者邱俊福翻攝）

  • 台中地區知名的餐廳、婚禮歌手王言皓等2人被送辦（記者邱俊福翻攝）

    台中地區知名的餐廳、婚禮歌手王言皓等2人被送辦（記者邱俊福翻攝）

  • 警方起獲精美的腳踏車吸食器。 （記者邱俊福翻攝）

    警方起獲精美的腳踏車吸食器。 （記者邱俊福翻攝）

  • 歌手王言皓。（記者邱俊福翻攝自臉書）

    歌手王言皓。（記者邱俊福翻攝自臉書）

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