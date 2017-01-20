警政署、華碩合作 推「警政服務APP」
2017-01-20 11:10
〔記者邱俊福／台北報導〕警政署與華碩進行產官合作專案，今年華碩智慧型手機即預載「警政服務App」，同時邀請華碩董事長施崇棠擔任2017年警政服務App代言人，透過警政服務App與華碩手機，讓民眾與警察連結在一起，共同守護民眾的安全。
警政署署長陳國恩表示，此為政府與企業在「安全」概念上的首次異業合作，透過本次專案，除了擴大警政雲端物聯網絡，更強調警察對於守護民眾安全的重視，而警政服務App的「守護安全」功能，可以記錄乘車或是活動資訊，定時回報所在位置，如果遇到危險或意外時，也可以立即啟動110視訊報案的功能，讓警方馬上掌握所在位置與行動軌跡，立即派遣警力前往處理，提供民眾即時的救援。
華碩董事長施崇棠則表示，警政署一直推動「科技建警，偵防並重」的理念，希望藉助科技與資訊的強大力量，讓警察成為千里眼跟順風耳，甚至七十二變的孫悟空，全方位守護民眾日常生活與居家安全，希望透過這次活動，進一步擴大安全生活網絡，讓民眾與警察更緊密的連結在一起。
同時，華碩也送給警政署首款智慧居家機器人Zenbo，加入警政署大家庭，而視訊報案功能也將內建於華碩「Zenbo」，讓其化身小小保全，一旦發現居家危急狀況，還可透過視訊報案功能，立即通報警方。
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