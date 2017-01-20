農漁會選舉 雄檢下令警方佈線、佈雷查賄

2017-01-20 11:00

〔記者黃建華／高雄報導〕因應春節後農、漁會各級幹部選舉將陸續登場，高雄地檢署檢察長周章欽特別在前天邀集檢調警召開「106年度農漁會選舉查察賄選會議」，指示加強「佈線、佈雷」，反賄選及防止暴力介入選舉。

列席這場農漁會選舉查賄會議者，包括雄檢襄閱主任檢察官王啟明、農漁會選舉查察賄選執行秘書主任檢察官葛光輝、調查局高雄市調查處處長陳國璋、肅貪科科長連震宗、高雄市警察局副局長宋孔慨、組長蔡培元，共商查察賄選因應對策。

會中，周檢察長重申法務部對於106年度農漁會選舉查察賄選之重視，宣示雄檢對本次查察賄選之決心，並與各機關與會人員就本署各轄區農漁會選舉情資交換意見。

會中決議：

一、請高雄市政府警察局各分局盡速佈線、佈雷，雄檢各責任區督導之主任檢察官、檢察官將拜訪各轄區之派出所，瞭解佈線、佈雷情形，並召集各區檢、警、調單位舉行查賄策略座談會，研析、擬定查賄策略，同時加強反賄選宣導。

二、就非同額競選之選區，雄檢主任檢察官將親自拜訪各候選人，邀集各方陣營出席各分局舉辦查察賄選座談會，加強反賄選宣導，另請各分局於舉辦查察賄選座談會後，發布新聞，宣示查察賄選之決心。