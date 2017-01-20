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扯！販毒男擁槍自重 竟在幼童書包藏2把槍

2017-01-20  10:57

［記者蔡孟尚／新竹報導］新竹縣竹東警分局偵查隊在春安工作起跑後，率先在五峰鄉查獲涉嫌擁槍販毒郭姓男子和他的周姓女友，郭男為掩人耳目，把2把改造手槍放在周女的小兒子幼稚園書包裡，仍被細心警員找出來，今天將他們依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例，移送新竹地檢署偵辦。

警方說，去年底竹東偵查隊接連查獲多起山老鼠及毒品案件，經過不斷的跟監追緝及向上溯源，鎖定有多項毒品、槍砲等前科的55歲郭男涉有重嫌，並於19日在周女的五峰山區家中逮捕2人，當場先是起出安非他命及海洛因等毒品18公克外，接著又在周女小兒子的幼稚園書包裡查獲2把改造手槍及10多發子彈半成品。郭男在幼童書包裡藏槍的作法，讓在場警員不禁質疑：「你是要害死小孩子嗎？」

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  • 警方在郭女小兒子的幼稚園書包裡，找到郭男藏的2把改造手槍。（警方提供）

    警方在郭女小兒子的幼稚園書包裡，找到郭男藏的2把改造手槍。（警方提供）

  • 警方在郭女小兒子的幼稚園書包裡，找到郭男藏的2把改造手槍。（警方提供）

    警方在郭女小兒子的幼稚園書包裡，找到郭男藏的2把改造手槍。（警方提供）

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