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打同事、揍工頭、罵警察 火爆男判刑6月

2017-01-20  11:14

［記者楊政郡／台中報導］32歲林姓男子出獄後脾氣沒改，104年好不容易找到某工程行的工作，同年9月在宿舍因同事不慎踢到他的床鋪，就出手暴打致傷，2個月後工頭在派遣工作時，又與同事起口角，不但打傷工頭，且徒手砸毀公司內電視、電腦及桌椅等，員警到場處理，還辱罵員警三字經，3條罪名遭台中地院判處有期徒刑6月及拘役90日。

起訴書指出，有竊盜、重傷害前科的林男，104年2月出獄，好不容易在中市西屯區找到某工程行的工作，公司還供吃供住，同年9月凌晨因同事喝酒後不慎踢到他的床鋪，吵到他睡眠，竟把同事叫起來，從二樓打到一樓，造成同事舌繫帶裂傷、下唇撕裂傷、背部血腫、前額撕裂傷等。

同年11月某日王姓工頭一早在工司內派遣工作，林男又與其他同事起口角，出手摔擲電視、電腦、影印機、茶几及桌椅等，又對王姓工頭揮拳、打耳光，以菸灰缸丟擲，王某跑避時跌倒，林男竟又對王踢頭、踢身體。

公司同仁趕緊報警處理，六分局員警到場只是詢問他身分證字號，林某就以三字經回敬。

法官審酌被告一連串失控行為，還自稱是大學畢業，睡覺被吵心生不滿，竟恣意施暴毆打同事，僅因工作分配糾紛就損毀公司財務，又對員警怒罵，依傷害、毀損及侮辱公務員判處6月徒刑、拘役90日。

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  • 32歲林姓男子脾氣火爆，只因細故痛毆同事，因工作分配把工頭打了一頓，連警方到場處理時，也對警方飆三字經，遭台中地院判刑6個月。（記者楊政郡攝）

    32歲林姓男子脾氣火爆，只因細故痛毆同事，因工作分配把工頭打了一頓，連警方到場處理時，也對警方飆三字經，遭台中地院判刑6個月。（記者楊政郡攝）

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