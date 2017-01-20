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組詐騙集團機房成本28萬 錢沒賺到3個月就GG了

2017-01-20  10:52

〔記者李忠憲／台中報導〕豐原警分局今天宣布破獲一詐騙集團機房，逮捕張姓主嫌及7名成員，並依詐欺罪嫌移送法辦。

警方調查，該詐騙機房去年10月開始，設置在新竹縣香山區的一處公寓大樓裡，成員假冒中國的交通銀行客服，播打電話給中國民眾，並以積欠信用卡費及信用卡遭盜辦為由，再將電話專接給2、3線機房，假裝是公安局及檢察院等，要求對方將錢匯款到指定人頭帳戶中託管，以此手法詐騙。

豐原分局經數月監控，本月10日前往該機房位置，利用中午時間，及成員用膳後心情較鬆懈，用破門器將大門撬開，豐原偵查隊及刑事局、保大等單位荷槍實彈，立刻衝入屋內將所有人全部壓制，並一一上銬。現場也扣得大陸民眾個資、筆電、行動電話11支、網路分享器等，成員更以置物箱及隔音泡棉自製電話亭，阻絕現場雜音。

26歲張姓主嫌供稱，他在臉書上認識一名身分不明男子，表明願意出資讓他開設詐騙機房。他透過臉書招攬江姓等6男1女成員，拿到對方給的20萬元在新竹租屋，開始進行詐騙，並約定以事成3％金額為報酬。過程中因還沒賺錢，陸續再跟對方拿8萬元，結果就被警方查獲，錢都沒賺到。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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  • 警方將為首的張姓主嫌（戴白帽）等8人送辦。（記者李忠憲翻攝）

    警方將為首的張姓主嫌（戴白帽）等8人送辦。（記者李忠憲翻攝）

  • 警方用破門器將大門撬開。（記者李忠憲翻攝）

    警方用破門器將大門撬開。（記者李忠憲翻攝）

  • 詐騙集團成員用置物箱及隔音泡棉製作電話亭。（記者李忠憲翻攝）

    詐騙集團成員用置物箱及隔音泡棉製作電話亭。（記者李忠憲翻攝）

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