高雄也傳縱狗獵貓？ 街貓遭群犬咬死連兩起

2017-01-20 10:35

〔記者蔡清華／高雄報導〕去年在台北發生放狗殺街貓事件，沒想到同樣的恐怖情節竟在高雄上演？

台灣動物緊急救援小組昨晚至今日清晨一連接獲兩起通報，分別在高雄市仁武區仁怡街、登發國小附近及楠梓區土庫路118巷一帶，出現訓練有素的狗群集體攻擊街貓事件，最少已造成兩隻街貓被撕咬狂甩慘死。

台灣動物緊急救援小組今天緊急發出紅色警示，呼籲大高雄地區的街貓餵養人注意提高警覺，同時，也希望高雄市動保處及警方協助調閱監視器，緝拿可疑的殺貓集團。

台灣動物緊急救援小組轉述目擊民眾說法表示，追貓的狗群都是平常社區巷弄中從未見過的，且訓練有素，在狩獵時安靜無聲，狂竄入社區巷弄鎖定落單街貓，一發現目標就群起圍攻，撲上前狠咬並用力狂甩，直至街貓哀號慘死，再一哄而散。

台灣動物緊急救援小組表示，昨晚仁武區仁怡街登發國小附近，有民眾調閱監視器發現約12隻訓練有素的狗兒群起攻擊街貓；無獨有偶的，今天清晨在楠梓區土庫路118巷一帶，也發生類似案件，熱心民眾聽到貓咪慘叫聲後出門查看，親眼目睹狗群集體將一隻街貓撕咬狂甩。

台灣動物緊急救援小組發言人倪京台表示，去年11月在台北發生過類似案件，政府絕不能忽視；同時，縱狗殺貓已違反《動物保護法》，違者可處1年以下有期徒刑或拘役、併科10萬元以上、100萬元以下罰金。

他並公布獵貓犬行動特徵，包括，大多在深夜23:00後行動；狗群都是集體行動，且會互等，訓練有素；不像一般狗狂吠追貓，獵貓犬行動時保持安靜；鎖定落單街貓為目標，集體攻擊；咬住貓後狂甩撕咬，直至街貓慘死。

相關影音