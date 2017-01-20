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高雄暗夜幫派火拚 路旁5名大學生險中槍

2017-01-20  09:46

〔記者蔡清華／高雄報導〕今天凌晨2時許，兩派約2、30名不良分子，駕駛多輛汽車，在楠梓區援中路遭遇，雙方駕車衝撞，並持棍棒砸車，情勢愈演愈烈，最後開槍駁火，在鄰近超商吃宵夜的5名大學生險遭流彈波及，警方已掌握特定對象緝捕滋事份子。

警方調查，發生衝突的兩派車輛，刻意將車牌用膠帶遮住，計畫性尋仇意味濃厚，駁火過程中，一旁超商玻璃被子彈貫穿，現場遺留一部被砸的轎車、球棒、信號彈及多枚彈殼，所幸無人員傷亡。

目擊的大學生表示，當時車隊分別從不同方向往此地聚集，接著雙方互相駕車衝撞，開始有人持棍棒下車砸車，後來有人朝天空發射訊號彈，接著就聽到槍聲，他們嚇得趴在地上找掩護躲藏，等雙方散去後，發現超商座位後方玻璃遭貫穿，才驚覺險遭子彈打中。

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  • 幫派火拚，警方到場搜證。（記者蔡清華翻攝）

    幫派火拚，警方到場搜證。（記者蔡清華翻攝）

  • 超商玻璃被子彈貫穿。（記者蔡清華翻攝）

    超商玻璃被子彈貫穿。（記者蔡清華翻攝）

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標題：高雄暗夜幫派火拚 路旁5名大學生險中槍


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