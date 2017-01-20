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路邊聊天遇槍戰 5名大學生差點爆頭

2017-01-20  09:52

〔即時新聞／綜合報導〕高雄楠梓區在今日凌晨2時許，有兩派人馬共約3、40名不良分子、集結20來輛汽車在大街上展開槍戰。事發時5名大學生在槍戰現場旁的超商聊天，聽到槍聲連忙躲避，事後才發現超商玻璃被射穿，位置正好在他們原本的座位後方，差點就被子彈爆頭。

據《蘋果日報》報導，大學生透露，當時看到的車輛都用膠帶遮掩車牌，聚集在路中央後雙方就開車互撞，過程中不僅有人以棍棒砸車，還發射訊號彈，接著就是一陣槍響。

此時3名大學生連忙趴下躲避，剩下2人慌張地跑到超商躲藏，等到不法分子都離開後，他們才出來向警方求助，這時才發現超商玻璃被子彈貫穿。

警方抵達現場後，立刻搜索一輛車頭撞毀遺留在原地的車輛，並發現四處地上有彈匣、數顆子彈、鋁棒和拖鞋，目前已掌握到涉案車輛，將立刻進行逮捕行動。

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  • 高雄今日凌晨發生街頭駁火，在路邊的5名大學生差點被波及。子彈示意圖。與本新聞無關。（資料照，記者黃良傑翻攝）

    高雄今日凌晨發生街頭駁火，在路邊的5名大學生差點被波及。子彈示意圖。與本新聞無關。（資料照，記者黃良傑翻攝）

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