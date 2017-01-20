東南亞女舞者被逼賣淫還債 9人被救出

警方破獲外籍女應召站。（記者洪定宏翻攝）

2017-01-20 09:17

〔記者洪定宏／高雄報導〕吳姓男子虛設公司引進菲律賓、泰國、印尼等東南亞女舞者，再以清償債務為由，逼迫她們從事性交易，平時擠在不到10坪大的「宿舍」，接客時才能外出，對象為外籍勞工與漁工，高雄警方昨天將她們救出，依違反人口販運防制條例及妨害風化罪嫌，將吳男移送法辦。

警方今天發布訊息指出，月前接獲外籍女子賣淫線報，調查發現疑似應召站控制她們先陪酒賺取小費，再與顧客談妥價碼至飯店賣淫，昨天兵分多路，到鹽埕區七賢三路等地，破獲應召站據點及賣淫處所，查扣護照、居留證、應召站帳冊、出場單等證物，將吳姓主持人、會計及9名賣淫外籍女子帶回偵辦。

警方指出，吳男虛設公司引進菲律賓、泰國、印尼等東南亞女舞者，她們的身材及面容姣好，但吳男以清償債務為由，逼迫她們賣淫，並在大賣場等公共場所分發名片攬客，主要客層為外籍勞工及漁工。

警方發現，她們平時擠在不到10坪大的「宿舍」，房間凌亂不堪，接客時才能外出，行動受到限制。