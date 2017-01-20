高雄4小時2起槍擊案 1命危1輕傷

2017-01-20 08:50

〔記者洪定宏／高雄報導〕高雄市昨天深夜起，4個小時內驚傳2起槍擊案，洪姓餐廳老闆遭槍擊輕傷，開槍傷人的呂姓男子反被不滿的酒客毆傷，導致顱內出血，送醫急救，尚在加護病房觀察。

警方指出，昨晚約10點半，呂姓男子與朋友到前鎮區某餐廳聚會，席間與另桌認識的顧客相互敬酒，總共10多人，不料言談中發生口角，洪姓餐廳老闆勸架，卻被呂男持槍誤擊手臂。

另桌顧客不滿呂男開槍，集體圍毆，將他打到顱內出血送醫，洪男則自行到醫院治療；警方獲報趕到餐廳時，所有人已離開。

不料，今天凌晨2點多，楠梓區又爆發一起槍擊案，2派人馬相互攻擊，還差點波及大學生。