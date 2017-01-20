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雲林古坑住宅火警 父命危、女嗆傷

古坑一棟3樓透天厝今天早上發生火警。（記者黃淑莉翻攝）

2017-01-20  07:55

［記者黃淑莉／雲林報導］雲林古坑一棟3樓透天厝今天早上6點多發生火警，雲林縣消防局獲報派出多輛消防車、20多名消防、義消人員前往灌救，從屋內救出55歲劉姓男子及15歲女兒，2人都一度因吸入過多濃煙昏迷，分別送往台大雲林分院、成大斗六分院急救，其中劉姓男子有生命危險。

消防局今天早上6點20分接獲民眾報案，指古坑文淵路一棟民宅火警，有民眾受困屋內，消防局派出古坑、公園、斗六分隊20多人前往搶救，現場濃煙密佈，消防人員以強力水柱滅火，10分鐘即控制火勢，並分別在屋內2、3樓救出一名男子及一名女子，2人被救出時都已昏迷。

警方調查，男子為屋主劉男，女子則是劉的15歲女兒，其中劉男因吸入過多濃煙，有生命危險。

鄰居指出，早上起床看到該棟透天厝竄出濃煙，趕緊報警，之後看到阿嬤自行從屋內逃出，消防車隨後即抵達。

劉阿嬤心有餘悸說，早上起床聽到樓下客廳、廚房有霹哩啪啦聲，下樓查看即看到濃煙及火苗，慌張衝出屋外。起火原因由消防人員調查釐清中。

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  • 消防人員從屋內救出屋主15歲女兒。（記者黃淑莉翻攝）

    消防人員從屋內救出屋主15歲女兒。（記者黃淑莉翻攝）

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標題：雲林古坑住宅火警 父命危、女嗆傷


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