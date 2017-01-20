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疑涉弊案 廣大興案「洪大姊」請回、夫收押 爆笑！網路瘋傳的出槌神片
 首頁 > 社會

疑涉弊案 廣大興案「洪大姊」請回、夫收押

2017-01-20  01:21

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東檢調偵辦琉球鄉生命紀念館及道路工程招標弊案，在收押琉球鄉長陳隆進後，昨天傳訊廣大興案的縣議員「洪大姊」洪慈綪及其丈夫黃志威，訊後洪大姊請回，其夫黃志威羈押禁見。

屏東檢調去年8月間查出，琉球鄉立生命館納骨櫃設置工程得標廠商為防止搶標，涉嫌與設計公司勾結，就規格進行綁標，部分納骨櫃使用丁蘭尺丈量後，竟出現「死絕」的尺寸，如此觸犯風水大忌的規格，前所未見。

去年11月又發現除生命館工程外，鄉內部分道路工程也有圍、綁標之嫌，並查出琉球鄉長陳隆進涉嫌收賄，且有湮滅、變造證據、勾串共犯之虞，經聲押獲准，當時洪大姊的丈夫黃志威也被認為涉案，裁定以15萬元交保。

洪慈綪當時曾說明，她丈夫黃志威從未在琉球包工程，丈夫僅是下游廠商，因為上游有很多的包商，其中有上游廠商投標，黃志威並沒有參與。

不過檢方懷疑黃志威為工程採購的白手套，涉嫌收取1成的回扣，初估金額達300、400萬元，因此依涉嫌重大、有串證、逃亡之虞聲請昨天深夜羈押獲准，洪慈綪則是請回，全案仍還在進一步追查。

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  • 琉球鄉生命紀念館弊案，繼鄉長陳隆進被收押後，「洪大姊」的丈夫黃志威也遭收押（記者葉永騫攝）

    琉球鄉生命紀念館弊案，繼鄉長陳隆進被收押後，「洪大姊」的丈夫黃志威也遭收押（記者葉永騫攝）

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