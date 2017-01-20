月入200萬卻犯強盜罪 入監懊悔兒子不認得他

小林被關在基隆看守所。（記者吳政峰攝）

2017-01-20 00:22

〔記者吳政峰／基隆報導〕新北市一名男子小林（化名）曾是月入200多萬元的成衣商，卻因幫友人獻策搶電玩店，吃上強盜主謀罪名，被判刑5年，入獄時兒子才出生一個月，雖然坐牢期間，妻子每週都帶兒女來探監，但稚兒卻不認得他，令他痛苦萬分，直言「這是我人生中最懊悔的事！」

現年32歲的小林，曾是遊走中國、韓國、台灣三地的成衣批發商，月入達200萬元，也因少年得志，生活糜爛，不時出入電玩店娛樂，結識了莊男等5人。

小林把莊男等人當成知心好友，得悉他們經濟狀況欠佳，有搶劫電玩店意圖，竟主動獻策，還教導如何實行，最後果然搶得200多萬元。

莊男等5人被逮後，供出小林身分，分獲輕判2-3年不等徒刑，小林雖沒有實際參與搶劫，但設計整起強盜案，屬主謀，法官考量他無前科，判刑5年。

小林這時才知道，電影《艋舺》中的台詞「意義是三小，我只聽過義氣啦」，都是假的。

「入獄時，我女兒5歲，兒子1個月」，小林言談中帶著落寞，稱坐牢才能真正感受到家庭重要，而在外習以為常的自由，竟是如此遙不可及，幸好妻子定期帶兒女探監，讓他覺得沒被放棄。

監所規定，探監必須待在接見室，隔著一塊透明壓克力板交談，但若受刑人表現良好，一年3節（春節、母親節、中秋節）舉辦的活動，他們就有機會和探監的人肢體接觸。

小林為了妻小，力求表現，甚至脫離專關重刑犯的宜蘭監獄，轉到基隆看守所擔任服務員，終一償宿願，得到家人的真實擁抱。

「我跟兒子很不熟」，小林認為無法陪小孩成長，是人生中最痛苦的事，夜半常悔恨自己的無知，現只盼6月能獲假釋，早點回家，彌補2年半的親子空白。

小林以自身慘痛經驗，呼籲年輕人「勿入歧途」，慎選朋友，千萬不要「人牽毋行，鬼牽蹓蹓走」，因為人生「關個2次就毀了」。

更生保護會基隆分會主任蔡宜芳指出，受刑人最需要的就是家庭支持，若他們感受到仍有人關心，出獄後向善的機率較高。