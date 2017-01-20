高雄海產店傳槍響 老闆左手中彈
2017-01-20 00:07
〔即時新聞／綜合報導〕高雄前鎮區晚間傳槍響！
根據《TVBS》報導，19日晚上10時許，前鎮一家海產店傳出客人發生口角糾紛，在混亂中，有人開了2槍，其中一發子彈打中老闆左手。
報導指出，傷者已被緊急送醫，目前警方正在進行蒐證，調閱監視器找出嫌犯。
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