刺繡公司涉地下通匯上百億 負責人50萬交保

2017-01-19 22:04

〔記者謝君臨／台北報導〕三通刺繡公司涉於98年至104年間，非法替上百家中小企業進行地下通匯，將百億元匯往中國，賺取匯差、手續費；檢調今搜索三通公司及負責人陳俊雄住所等2處，並以犯罪嫌疑人身分約談陳男及楊姓、黃姓、陳姓3名共犯到案，訊後依涉違《銀行法》諭令陳50萬元交保，並限制住居、出境出海。

其餘3人，楊姓男子20萬交保，黃姓男子10萬元交保，陳姓女子5萬元交保。

檢調調查，陳俊雄在中國有長期配合人士，中小企業只要有匯款至中國需求，陳即會給予指定帳號，要他們匯入新台幣，待確認收到款項後，再通知中國那邊合作的夥伴，將人民幣匯入客戶的帳戶內。

銀行業者表示，台灣民眾或公司要匯款到中國，若循合法手續有許多限制，陳俊雄等人疑考量地下通匯手續費便宜、程序方便，且較無金額等限制，才鋌而走險非法匯出上百億元。