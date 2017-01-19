| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
刺繡公司涉地下通匯上百億 負責人50萬交保 爆笑！網路瘋傳的出槌神片
 首頁 > 社會

春安今晚展開 屏縣長潘孟安親自視察

2017-01-19  21:31

〔記者葉永騫／屏東報導〕春安今晚起展開！總共15天到2月2日止，縣長潘孟安今晚到縣警局、內埔分局等地點視察，希望在警民相關單位的努力下讓縣民都能安居樂業。

今年的春安工作改名為「加強重要節日安全維護工作」，從1月19日22時到2月2日24時止，工作重點以治安平穩、交通順暢、服務熱心為主軸，希望在警方的治安維護下，讓民眾過一個好年。

縣長潘孟安視察時表示，為了讓治安平穩，將加強取締槍、毒、黑幫，維護金融安全和掃蕩職業賭場，在交通順暢方面，則強化熱帶農業博覽會、綵燈節，以及火車站、年貨大街等人潮集中處的交通維護，並強力取締酒駕、闖紅燈及超速。

另外，在為民服務上則請警方提供護鈔、家戶安全巡邏、鐵馬驛站和觀光區機動派出所的各項服務，希望讓所有民眾都能夠在屏東安心居住、快樂旅遊。

廣告
  • 春安今晚開始了！屏東縣長潘孟安到縣警局等地點視察，希望讓縣民都能安居樂業。（記者葉永騫攝）

    春安今晚開始了！屏東縣長潘孟安到縣警局等地點視察，希望讓縣民都能安居樂業。（記者葉永騫攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 屏東縣長潘孟安 春安 春安專案 春安工作
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤炸豆腐丸
總舖師✧圍爐好菜
年菜食譜✧八寶迎春
年節肉品這樣買！
轉寄

標題：春安今晚展開 屏縣長潘孟安親自視察


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月19日‧星期四‧丙申年臘月廿二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.