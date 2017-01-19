春安今晚展開 屏縣長潘孟安親自視察

2017-01-19 21:31

〔記者葉永騫／屏東報導〕春安今晚起展開！總共15天到2月2日止，縣長潘孟安今晚到縣警局、內埔分局等地點視察，希望在警民相關單位的努力下讓縣民都能安居樂業。

今年的春安工作改名為「加強重要節日安全維護工作」，從1月19日22時到2月2日24時止，工作重點以治安平穩、交通順暢、服務熱心為主軸，希望在警方的治安維護下，讓民眾過一個好年。

縣長潘孟安視察時表示，為了讓治安平穩，將加強取締槍、毒、黑幫，維護金融安全和掃蕩職業賭場，在交通順暢方面，則強化熱帶農業博覽會、綵燈節，以及火車站、年貨大街等人潮集中處的交通維護，並強力取締酒駕、闖紅燈及超速。

另外，在為民服務上則請警方提供護鈔、家戶安全巡邏、鐵馬驛站和觀光區機動派出所的各項服務，希望讓所有民眾都能夠在屏東安心居住、快樂旅遊。