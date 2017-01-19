| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
明起454據點開放換新鈔 百元鈔每人限換100張 爆笑！網路瘋傳的出槌神片
 首頁 > 社會

朋友搭他車搶超商 應訊做筆錄發現是自投羅網

2017-01-19  21:10

〔記者鄭景議／台北報導〕今（19）日下午一名李姓男子搭乘洪姓友人的車，前往北市松山區南京東路上台灣銀行附近，李嫌在下午約3時許下手行搶一名要前往銀行存款的超商店長，當場被民眾保全等人制伏，最後被警方逮捕，警方通過監視器及筆錄後，通知洪姓友人前來做筆錄，洪姓友人到場後，雖然聲稱自己對於李嫌要行搶完全不知情，但是警方一查他的身分，竟發現該名洪姓友人早因詐欺罪被通緝，竟還大搖大擺前來做筆錄，讓警方得來全不費工夫。

洪嫌在傍晚8時許接獲警方通知前來分局，他表示自己並不知道李嫌要來行搶，下午載李嫌到附近後就自行騎車離去，對於自己被通緝一事似乎也搞不清楚狀況，就這樣自行送上門來讓警方非常傻眼，據了解，洪嫌除了因詐欺被通緝外，還有傷害、毒品等各項前科。

廣告
  • 李嫌下手行搶前，洪嫌就已經騎車離去。（記者鄭景議翻攝）

    李嫌下手行搶前，洪嫌就已經騎車離去。（記者鄭景議翻攝）

  • 今日下手行搶的李嫌。（記者鄭景議攝）

    今日下手行搶的李嫌。（記者鄭景議攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 搶匪 搶超商 搶銀行
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤炸豆腐丸
總舖師✧圍爐好菜
年菜食譜✧八寶迎春
年節肉品這樣買！
轉寄

標題：朋友搭他車搶超商 應訊做筆錄發現是自投羅網


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月19日‧星期四‧丙申年臘月廿二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.