朋友搭他車搶超商 應訊做筆錄發現是自投羅網

2017-01-19 21:10

〔記者鄭景議／台北報導〕今（19）日下午一名李姓男子搭乘洪姓友人的車，前往北市松山區南京東路上台灣銀行附近，李嫌在下午約3時許下手行搶一名要前往銀行存款的超商店長，當場被民眾保全等人制伏，最後被警方逮捕，警方通過監視器及筆錄後，通知洪姓友人前來做筆錄，洪姓友人到場後，雖然聲稱自己對於李嫌要行搶完全不知情，但是警方一查他的身分，竟發現該名洪姓友人早因詐欺罪被通緝，竟還大搖大擺前來做筆錄，讓警方得來全不費工夫。

洪嫌在傍晚8時許接獲警方通知前來分局，他表示自己並不知道李嫌要來行搶，下午載李嫌到附近後就自行騎車離去，對於自己被通緝一事似乎也搞不清楚狀況，就這樣自行送上門來讓警方非常傻眼，據了解，洪嫌除了因詐欺被通緝外，還有傷害、毒品等各項前科。