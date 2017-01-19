| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
明起454據點開放換新鈔 百元鈔每人限換100張 爆笑！網路瘋傳的出槌神片
 首頁 > 社會

年關將近賭性蠢動 警破獲假切磋真賭博麻將協會

2017-01-19  21:01

〔記者王冠仁／台北報導〕48歲張姓男子在台北市長沙街一間民宅內假裝經營「中華麻將推廣協會」，實際上卻是假借切磋麻將之名來經營麻將賭場；為躲避警方查緝，張男讓賭客下場時以點數卡代替現金方式進行賭博。

警方佈線追查，今天前往查緝，逮捕張男與15名賭客，查扣賭資2萬5千元、抽頭金2千5百元、監視器設備等證物。

警方說，賭客聲用100元兌換1點，下場時以1底1點、每1台10的方式聚賭，每局須繳交抽頭金24點。警方最後將張及賭客等共16人依涉賭博罪嫌送辦。

廣告
  • 警方前往查緝逮捕賭客。（記者王冠仁翻攝）

    警方前往查緝逮捕賭客。（記者王冠仁翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 年關 賭博 麻將協會
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤炸豆腐丸
總舖師✧圍爐好菜
年菜食譜✧八寶迎春
年節肉品這樣買！
轉寄

標題：年關將近賭性蠢動 警破獲假切磋真賭博麻將協會


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月19日‧星期四‧丙申年臘月廿二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.