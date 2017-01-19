年關將近賭性蠢動 警破獲假切磋真賭博麻將協會

2017-01-19 21:01

〔記者王冠仁／台北報導〕48歲張姓男子在台北市長沙街一間民宅內假裝經營「中華麻將推廣協會」，實際上卻是假借切磋麻將之名來經營麻將賭場；為躲避警方查緝，張男讓賭客下場時以點數卡代替現金方式進行賭博。

警方佈線追查，今天前往查緝，逮捕張男與15名賭客，查扣賭資2萬5千元、抽頭金2千5百元、監視器設備等證物。

警方說，賭客聲用100元兌換1點，下場時以1底1點、每1台10的方式聚賭，每局須繳交抽頭金24點。警方最後將張及賭客等共16人依涉賭博罪嫌送辦。