牆角有紅光？ 餐廳女廁暗藏針孔
2017-01-19 20:24
〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉義市一間泰式餐廳的女廁，疑被裝設針孔攝影機，偷拍者將它藏在用膠帶封住的一個小盒子內，並以保麗龍板充當基座固定，放在蹲式廁間的馬桶水箱下方遮掩，不知放了多久，直到4天前，一名婦人察覺「牆角怎麼有紅光」？才發現針孔偷拍，警方到場採證，但沒有發現記憶卡，已現場採證及試圖從膠帶上採集指紋，揪出攝狼。
一名張姓男子向本報投訴，指1月15日晚上帶母親、妻子等家人到該餐廳用餐，母親在2樓女廁如廁時，發現蹲式馬桶水箱下方有一條類似電線的黑線，感覺可疑，低頭探看，嚇見有一個紅光，他們懷疑是針孔攝影機偷拍顧客隱私，急向店家反映。
張男氣憤地說，當時店家由一名男性行政主廚兼店長出面處理，店長將此物拆解下來後，放進一個袋子裡，但不是要保存證物，反而往餐廳外的垃圾桶丟，他質疑店長處理方式不當，於是請某議員到場協助處理。
最後店家報警，市警局新南派出所員警與鑑識人員到場後，將證物找出來時，卻發現裡面沒有記憶卡；警方表示，證物被拆解過，未見記憶卡，行為人涉及妨害秘密罪，正採集指紋及調閱相關監視器偵辦。
餐廳負責人喊冤說，店長起初不清楚它是針孔，並不是要把證物丟掉，「自己也是受害者」，為了自清而報警，懷疑是被人陷害，希望警方調查清楚。
張男說，餐廳廁所都有人員在負責清潔，一名女員工當時提及一個多月前就注意到此物，但不知道是針孔，沒向餐廳反映，他推測已有不少女性到這間餐廳用餐被偷拍。
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