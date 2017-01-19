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爆劉政池竊占國有地誇大 議員何志偉判賠50萬

2017-01-19  19:48

［記者黃捷／台北報導］台北市議員何志偉多年前踢爆，苗栗縣長劉政鴻弟弟劉政池竊占國有地，檢調單位介入調查，案經媒體大幅報導後，何又3度加碼爆料，遭劉提起侵權行為損害賠償告訴。士林地方法院認為，何志偉加碼爆料部分依據薄弱，因此判賠50萬元，並應登報道歉。

判決指出，何志偉加碼爆料「劉至少還有10處私占國有地未曝光」、「從成本3百萬變成7億7千萬元的豪宅」、「劉政池以買賣或強取豪奪染指20公頃的土地...並以這些土地向銀行超貸5億」，均明確表達行為、數目、面積及金額，已非單純意見表達，有事實陳述之意。

何開庭時雖引用陳情民眾及法院判決等證據，證明言論並非憑空捏造，但法官認為，何爆料的內容，已超出這些證據可推論範圍，確有誇大不實，因此判他敗訴。

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  • 台北市議員何志偉。（資料照，記者羅沛德攝）

    台北市議員何志偉。（資料照，記者羅沛德攝）

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