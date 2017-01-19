「先閉上眼睛」失業男與女友視訊時上吊身亡
2017-01-19 19:34
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〔記者王宣晴／新北報導〕新北市一名37歲的張姓男子疑因失業又在跟女友談分手，今晨近1時許與35歲曲姓女友視訊時，要求女友先閉上眼睛，隨後利用電線在窗戶旁上吊輕生，曲女察覺有異，連忙通知張父進房查看，張父雖趕緊拿剪刀將電線剪斷，但張男已無呼吸心跳，送醫急救後仍不治身亡。
警方調查，張男與父親同住在蘆洲信義路，因昨晚遭老闆開除，到北市找曲姓女友訴苦，但兩人之前感情生變，曲女提出分手，張男返家後與曲女視訊，企圖挽回感情未果，過程中，要求曲女先閉上眼睛，等他通知後再張開，卻趁機利用房內電線，在窗戶旁上吊。
警方表示，曲女久未等到張男回應，察覺有異，趕緊致電通知張父查看，張父進房後發現兒子輕生，連忙拿剪刀剪斷電線，並打電話報案，但仍無法挽回兒子性命；鑑識人員前往蒐證，並未發現遺書，初步排除他殺可能，由檢察官相驗釐清死因。
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