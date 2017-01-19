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槍毒通緝犯開槍後人間蒸發 原來躲死人堆

2017-01-19  19:28

〔記者王捷／台南報導〕黃姓男子身揹6條通緝，但犯案後人間蒸發，去年12月底與台南市霹靂小組發生追逐，並在現場遺留一把改造手槍，警方萬萬沒想到黃男躲進殯儀館內，化身大體清潔師躲進死人堆，成天與屍體作伴，外出時並拿假證件來面對臨檢，不過黃男因為沒有熟記假證件上父母親的名字，18日被警方識破，雖然黃男拔腿逃跑，不過最後仍被警方抓了回來。

53歲的黃男，6年前犯下槍擊案、偽造文書、竊盜、毒品等罪嫌，遭地檢署發布通緝，他自知難逃法網，躲進殯儀館應徵清洗大體的工作想要贖罪，6年來有大半時間都在殯儀館與租屋處來往，很少外出，若有要出門就會攜帶假證件，避免遇到警方攔查。

去年12月25日黃男行經南區健康路時，遇上霹靂小組攔車盤查，但黃男一時緊張丟出假名，與霹靂小組在路上追逐，最後丟下一個包包，包內藏有一隻改造手槍。

黃男逃出法網後才沒過多久，18日晚間因為沒繫鞋帶遭到警方攔查，市警五分局開元派出所新任巡佐蘇敬修，要求黃男拿出身分證，黃男拿出假證件，謊稱自己姓蔡，蘇敬修覺得黃神情有異，因此問黃假證件後方登記的父母親名字，不料黃男沒有熟記，閃爍其詞後並拔腿就跑，蘇敬修用大外割將黃男絆倒並將他壓制。

落網後黃男拒絕夜間偵訊，直到19日才到警所訊問，訊後將黃男送到地檢署到案。

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  • 黃姓男子自稱，因為犯下多起罪嫌，為了要贖罪，才躲進殯儀館裡清理大體。（記者王捷翻攝）

    黃姓男子自稱，因為犯下多起罪嫌，為了要贖罪，才躲進殯儀館裡清理大體。（記者王捷翻攝）

  • 市警五分局開元派出所新任巡佐蘇敬修因為逮捕嫌犯受傷。（記者王捷翻攝）

    市警五分局開元派出所新任巡佐蘇敬修因為逮捕嫌犯受傷。（記者王捷翻攝）

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