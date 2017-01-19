打電動被碎念 莽漢竟掐昏女友
2017-01-19 19:38
〔記者錢利忠／台北報導〕在貨運行工作的40歲楊姓男子，曾因感情談判觸礁，縱火燒前女友遭判刑13年，他出獄後另結新歡，卻未改暴戾之氣，竟因打電動遭女友碎念，涉痛毆並掐昏女友而遭羈押；他女友獲救後一度失憶，不願對他提告，但台北地檢署考量他沒通過測謊，認定他涉有重嫌，今天依違反家暴之殺人未遂罪將他起訴。
去年9月，楊男不滿打電動時遭女友碎唸，竟將女友打得渾身是傷，當時女友不斷尖叫反抗，竟被他掐住脖子而失去意識；楊男施暴後不顧女友安危，獨自離開租屋處，直到房東前往其租屋處查看漏水，才驚覺他女友陷入昏迷；檢警估算，他女友遭掐昏後，昏迷至少4小時。
因2人常吵架鬧上警局，早已被轄區警方視為頭痛人物，檢警獲報後，循線將楊男逮捕到案，但他否認對女友施暴；檢方訊問後，考量他曾有縱火燒前女友的不良紀錄，此次又涉掐昏現任女友，因此將他聲押禁見獲准。
被掐昏的女子醒來後，一度出現失憶症狀，只記得她曾與楊男爭吵，卻忘了具體事發經過；癡情的她出庭時，一度稱自己是自殺，但後來又改口稱沒自殺，僅表明不願追究，希望楊男能回到她身邊。檢方為釐清真相，對楊男進行測謊，但他並未通過測驗，而被認定涉施暴。
檢方調查，楊男14年前曾因與前女友感情談判破裂，買汽油縱火燒前女友，造成前女友全身百分之70面積灼傷，歷經12次手術後才脫險；此案楊男已被判刑13年並刑滿出獄，如今竟又故態復萌，涉對現任女友施暴而遭起訴。
☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 前夫婚內偷吃8次攏是假 歡歡生前離婚協議曝光大翻盤
- 《返校》勾起鄉民回憶 阿嬤親眼目睹陳澄波被槍決
- 過年應付長輩 強國「出租男友」1天4500不包睡
- （影音）蔡昌憲向布魯斯下戰帖 「你可以嗎？」
- 養老鼠咬布袋 張柏芝母嘆「人不可貌相」
- 學測明登場可戴口罩、圍巾 雲林考場下午開放查看
- 家家美聲 李宗盛想「染指」
- 談所得稅改 財長：有稅損也ok
- 劉德華延遲20分鐘入院 拒上石膏望跌打治腰傷
- 年改方案9大要點出爐 要讓世代領到、領久
- 柯文哲傳統市場拜早年 感受民眾冷暖兩樣情
- 田弘茂邀陳德銘訪金門 陸委會：善意的表現
- 基市成功陸橋 元宵節後封閉
- 富邦盃》生涯首次先發 中平女投飆無四死完封勝
- 誤以為是真愛 田亞霍慘遭背叛好心碎
- 雄女肢障學生拚學測 願當高師大副校長學妹
- 學測明登場 酷課雲線上即時解答
- 鈺創球型360度VR全景攝影機 明天在台開賣
- 農地變更工業區 地下廢棄物未清惹議
- 退休俸爭議 行政法院判郭冠英勝訴
- 東市建和國小地圖水池 險被填平變停車場
- 棒球》驚悚！為拚界外球 捕手從階梯摔下去（影音）
- UberTAXI 今年2月上路
- 春節敬老金6000 彰市大方送
- 美控高通壟斷市場 以專利授權打壓對手
- Uber、小黃將合作 2月推出UberTAXI
- 足球》擠下皇馬11年寶座 曼聯再度成最賺足球隊
- 自由廣場》改成及格制就能產出好律師？
- 澳網》最大冷門！喬帥次輪落馬衛冕失利
- 改標風波 葡萄王道歉允退貨
- 中客亂丟舊衣行李箱 業者：南韓不是垃圾場
- 人頭黨員？ 吳敦義︰黨中央發動拉人入黨
- 嚴立婷最重要的男人之一 曾國城「三不」慶50歲
- 歲末送暖 發熱衣和假髮助弱勢長輩與癌友
- 冬季限定！金黃色茂谷柑長滿樹 消費者搶訂
- 富邦盃》神全挺學弟 「打球也可把書念好」
- 01/19 各報重點新聞一覽
- 逮捕三星李在鎔遭駁回 韓檢：不影響企業涉賄調查
- 紐時縮編人事 反為川普豪擲1.5億
- 南迴公路多良高架、大溪明隧道 春節前通車
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：打電動被碎念 莽漢竟掐昏女友
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分