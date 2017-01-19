打電動被碎念 莽漢竟掐昏女友

2017-01-19 19:38

〔記者錢利忠／台北報導〕在貨運行工作的40歲楊姓男子，曾因感情談判觸礁，縱火燒前女友遭判刑13年，他出獄後另結新歡，卻未改暴戾之氣，竟因打電動遭女友碎念，涉痛毆並掐昏女友而遭羈押；他女友獲救後一度失憶，不願對他提告，但台北地檢署考量他沒通過測謊，認定他涉有重嫌，今天依違反家暴之殺人未遂罪將他起訴。

去年9月，楊男不滿打電動時遭女友碎唸，竟將女友打得渾身是傷，當時女友不斷尖叫反抗，竟被他掐住脖子而失去意識；楊男施暴後不顧女友安危，獨自離開租屋處，直到房東前往其租屋處查看漏水，才驚覺他女友陷入昏迷；檢警估算，他女友遭掐昏後，昏迷至少4小時。

因2人常吵架鬧上警局，早已被轄區警方視為頭痛人物，檢警獲報後，循線將楊男逮捕到案，但他否認對女友施暴；檢方訊問後，考量他曾有縱火燒前女友的不良紀錄，此次又涉掐昏現任女友，因此將他聲押禁見獲准。

被掐昏的女子醒來後，一度出現失憶症狀，只記得她曾與楊男爭吵，卻忘了具體事發經過；癡情的她出庭時，一度稱自己是自殺，但後來又改口稱沒自殺，僅表明不願追究，希望楊男能回到她身邊。檢方為釐清真相，對楊男進行測謊，但他並未通過測驗，而被認定涉施暴。

檢方調查，楊男14年前曾因與前女友感情談判破裂，買汽油縱火燒前女友，造成前女友全身百分之70面積灼傷，歷經12次手術後才脫險；此案楊男已被判刑13年並刑滿出獄，如今竟又故態復萌，涉對現任女友施暴而遭起訴。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆