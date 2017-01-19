顧客喊「你們隔壁被搶啦！」 店員才知被害人竟是店長

李嫌頭戴安全帽，躲在超商門外，等林姓店長抱錢出門就尾隨。（記者陳恩惠翻攝）

2017-01-19 19:24

［記者陳恩惠／台北報導］台北市21歲李姓男子，只因還不出購車貸款，竟預謀行搶前往銀行存款的超商店長，超商店員表示，要不是有顧客衝進來大喊：「你們隔壁被搶啦！」他們根本不知道發生什麼事，好在林姓店長遇搶時，當場大喊：「搶劫！」銀行保全與民眾團團將李嫌困住，恰巧北市警松山分局松山派出所巡邏員警也在隔壁簽巡邏箱，獲報立刻趕到將李嫌逮捕。

店員表示，林姓店長每天差不多下午3時，固定都會將結帳當日的營收款，也就是包括店內一日的營收，再加上銀行的代收款，由於店內並無裝置可提存款的ATM，沒辦法直接在店內存款，只好以箱子裝著送到隔壁的台灣銀行去匯款。

「小姐，妳們隔壁被搶啦！」聽到顧客好心告知，女店員是丈二金剛摸不著頭腦，沒想到下一秒接到電話，竟然是店長打來說：「我被搶了！」當時她雖然得知被搶的消息，因為店內只剩她一人，要忙著幫客人結帳，只是很訝異，沒想到被搶的人竟然是店長。