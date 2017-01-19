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橫山分局靠這個 讓轄區死亡車禍減一半

2017-01-19  18:52

［記者蔡孟尚／新竹報導］新竹縣橫山警分局去年在轄內危險路段裝設LED太陽能警示燈，結果全年A1交通車禍死亡人數較前年降低一半，警方研判這種警示器可以有效的降低夜間因車速過快或道路彎曲、坡度高低起伏過大與視線不明所導致的交通意外，決定今年再購置50組普及裝設在重要路段。

橫山警分局長賴銘助說，LED警示燈在夜間提醒用路人放慢速度，大幅保障了行車安全，原本易肇事的危險路段加裝之後，用路人普遍會因此提高警覺，車禍發生率大幅下降。

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  • 新竹縣橫山警分局去年在轄內危險路段裝設LED太陽能警示燈，結果全年A1交通車禍死亡人數較前年降低一半。（圖由警方提供）

    新竹縣橫山警分局去年在轄內危險路段裝設LED太陽能警示燈，結果全年A1交通車禍死亡人數較前年降低一半。（圖由警方提供）

  • 新竹縣橫山警分局去年在轄內危險路段裝設LED太陽能警示燈，結果全年A1交通車禍死亡人數較前年降低一半。（圖由警方提供）

    新竹縣橫山警分局去年在轄內危險路段裝設LED太陽能警示燈，結果全年A1交通車禍死亡人數較前年降低一半。（圖由警方提供）

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