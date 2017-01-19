6旬「攝」狼性侵外拍麻豆 還先問滿18了沒？
〔記者謝君臨／台北報導〕6旬彭姓業餘攝影師透過網路結識網拍模特兒小柔（化名），雙方約定以每次6、7千元代價外拍，合作了至少7次以上，最後彭男邀約小柔至其住處拍攝，卻醉翁之意不在酒，確認對方已滿18歲後，對小柔性侵得逞；庭訊時，彭男承認雙方確有發生性關係，但辯稱是合意性交，不過檢察官不予採信，將他依強制性交罪起訴。
據悉，彭男疑因失婚寂寞，將精力投注於所愛的攝影上；數年前，彭男透過網路攝影同好論壇，結識了年輕貌美的網拍模特兒小柔，當時小柔年方17。
104年間，彭男以每次6、7千元代價，邀約小柔外拍，地點遍及五星級飯店、戶外景點，以及彭男個人住家，雙方合作至少超過7次以上，期間彭男曾送禮給小柔，連小柔要出國遊玩，彭男也會贊助旅費，漸漸取得小柔信任。
同年10月，彭男再次邀約小柔至其住處拍攝，因案發前一週小柔才曾前往彭男住處外拍，因此不疑有他應允，不料小柔赴約後，彭男卻先問她滿18歲了沒，小柔回稱：「剛滿18歲」後，彭男隨即以送iPhone手機為由，要求與小柔發生性關係，小柔嚇得連忙拒絕，卻仍被彭男霸王硬上弓。
期間小柔曾躲至廁所，傳簡訊向男友求救，但因彭男住處位於山區，鄰近並無住家，小柔擔心自身安危，不敢激怒彭男，只得虛以委蛇，而後彭男仍付給小柔6千元的外拍費，再載她下山，當晚小柔即在男友陪同下向警方報案。
檢方庭訊時，彭男矢口否認犯行，辯稱他曾多次送禮、出錢，甚至要送手機給小柔，他認為這樣彼此間的對價關係就已成立，雙方是合意性交。
檢察官調查後，發現小柔下體驗出彭男精液反應，四肢也因反抗造成擦挫傷，另考量以小柔外拍收入，其經濟能力應不至於因為一支iPhone手機，就答應彭男要求，再加上小柔犯發後傳給男友的簡訊內容，也確實提到被性侵一事，檢察官因而認定彭男罪證確鑿，將他起訴。
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