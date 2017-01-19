「幸福小站」二手家電 助弱勢大專生安居
2017-01-19 18:35
〔記者何玉華／新北報導〕新北市環保局「幸福小站」回收整理二手家具、小家電及腳踏車，從105年11月起與大台北地區大專院校合作，提供新北市民且符合低收入戶、中低收入戶、清寒家庭或突然遭逢重大變故的大專生，向學校提出申請使用，協助弱勢生安居、安心就學。
環保局統計，農曆春節期間，幸福小站物資回收量較平日激增1.6倍，有不少家具及家電仍堪用，整理後可提供有需要的家庭、民眾使用；而新北市有不少離鄉大專生租屋，另行購置家具是筆負擔，畢業後若返鄉，家具的處理也棘手，因此，環保局與北北基桃56所大專院校合作，凡居住在新北市且符合低收、中低收入戶、清寒家庭或突遭重大變故的學生，可向學校生活輔導單位提出申請，「幸福小站」會提供整理好的家電供使用。
大二的劉同學在土城租屋，家境不佳，平時在速食店打工，為了節省交通費，常常靠步行往返，多花不少時間，常常吃過餐冷掉的食物，恰好看到幸福小站校園計畫便提出申請，日前收到配送來到租屋處的微波爐及腳踏車，感動又開心；另一個案例則是單親的李同學，父親要扶養三個小孩，經濟負擔沉重，家裡的洗衣機故障一段時間沒錢修理，換洗衣物都要用手洗滌，在老師協助下，也順利獲得洗衣機及腳踏車協助，讓他相當感謝。
環保局呼籲，若有不需使用但外觀良好且功能無損壞的家具或家電，歡迎電洽02-89520755，或上幸福小站官網（http://libahac.ntpc.gov.tw/flash.aspx）告知，團隊會安排時間到府收運，讓二手物資持續循環再利用。
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