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停車格突消失遭拖吊 網友傻眼：還可以這樣的？

2017-01-19  21:23

〔即時新聞／綜合報導〕台南一名洪姓網友指出，今天早上7點50分左右停靠路邊停車格，沒想到下午5點多要準備牽車時，發現停車格居然被塗掉，並且還因違規停黃線被開單，愛車也遭到拖吊，往地上一看，發現好幾台車的車牌號碼，不僅自己受害，讓她傻眼說：「還可以這樣的？」

一名洪姓網友在《爆料公社》中貼出自己愛車遭拖吊的畫面，但仔細一看地上的停車格遭黑漆塗抹消失，讓該名女網友傻眼說：「早上停車的時候停車格明明還在...」，讓其他網友也驚呼：「政府詐欺喔！」

不少網友看到此景都認為太過誇張，紛紛建議該名機車遭拖吊的網友向政府申訴，《府城交警宣導團》獲悉後留言：「市政府停管處劃設禁停線卻未向警方報告，導致該起誤會發生，有關移車及保管費的部分都將辦理退費處理，罰單也會一併撤銷，造成不便，尚祈諒解」

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  • 有網友在臉書社團批評，台南市政府居然逕自把機車停車格塗掉後，不但拖吊他人愛車還祭出違停罰單，遭到眾網民抨擊。（圖擷自爆料公社）

    有網友在臉書社團批評，台南市政府居然逕自把機車停車格塗掉後，不但拖吊他人愛車還祭出違停罰單，遭到眾網民抨擊。（圖擷自爆料公社）

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