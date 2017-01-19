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前民代染黑2度被逮 當街壓包商討債行徑囂張

2017-01-19  17:42

〔記者吳仁捷／新北報導〕前台北縣板橋市民代表林文溪前年曾被提報為地方角頭，海山警分局依違反組織犯罪移送，但他獲釋後，近年仍結合天道盟、萬國、四海幫等涉及暴力討債，甚至當街砸毀被害人車輛，將被害人強押上車，新北市海山警分局、台中市烏日警分局今天兵分多路，再度拘提林文溪等13人到案，檢警更擴大追查，犯罪組織有無介入重劃區及重大工程土方，從中牟取暴利。

海山分局轄區去年4月獲報鄭姓包商遭人當街追打、脅迫討債，警方清查發現，列管的41歲黑幫角頭林文溪涉入情事，發現前年被查獲組織犯罪的林文溪，涉嫌結合天道盟、萬國幫及四海幫等黑幫，涉及暴力討債，由於林文溪本身從事土地開發，檢警懷疑黑幫也染指板橋區重大公共工程，涉及多起暴力討債。

檢警調查，鄭姓男子因承包工程，向地下錢莊借貸85萬，鄭男無力償還下，林文溪受託前往討債，連同12名手下緊跟鄭男座車，見鄭某一下車，惡煞們持電擊棒、棒球棍、木棍砸車，還將被害人拖下車毆打，再強押被害人簽下200萬本票，才讓被害人離去。

林文溪曾任台北縣板橋市第二區市民代、新北市板橋區諮詢委員，為謀取不法之暴利，結合幫派分子，暴力討債及企圖介入各項重大公共工程標及重劃區土方工程。

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  • 台北縣時期前板橋市民代表林文溪（右1）涉嫌暴力討債，二度被檢警拘提，依違反組織犯罪罪嫌法辦。（記者吳仁捷翻攝）

    台北縣時期前板橋市民代表林文溪（右1）涉嫌暴力討債，二度被檢警拘提，依違反組織犯罪罪嫌法辦。（記者吳仁捷翻攝）

  • 台北縣時期前板橋市民代表林文溪涉嫌暴力討債，二度被檢警拘提，依違反組織犯罪罪嫌法辦；圖為他強押被害人上車，暴力討債。（記者吳仁捷翻攝）

    台北縣時期前板橋市民代表林文溪涉嫌暴力討債，二度被檢警拘提，依違反組織犯罪罪嫌法辦；圖為他強押被害人上車，暴力討債。（記者吳仁捷翻攝）

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相關關鍵字： 前民代 包商 土方工程 暴力討債 組織犯罪 討債 黑幫 黑社會
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