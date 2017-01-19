刺繡公司涉地下通匯上百億 主嫌等4人移送複訊

2017-01-19 17:36

〔記者謝君臨、黃欣柏、錢利忠／台北報導〕檢調接獲檢舉，指三通刺繡公司涉嫌「掛羊頭賣狗肉」，於98年至104年間，非法替上百家中小企業進行地下通匯，將上百億元匯往中國，賺取匯差、手續費；台北地檢署今指揮台北市調查處搜索三通公司負責人陳俊雄住所等2處，並以犯罪嫌疑人身分約談陳男及其3名親友到案，全案朝違反《銀行法》方向偵辦。

傍晚近5點左右，陳俊雄、楊姓、黃姓男子，以及陳姓女子4名被告，由調查官移送至北檢複訊，全程不發一語，魚貫步入法警室內，隨後上樓開庭，現由檢察官問訊中，訊後不排除強制處分。

檢調調查，陳俊雄在中國有長期配合人士，中小企業只要有匯款至中國需求，陳即會給予指定帳號，要他們匯入新台幣，待確認收到款項後，再通知中國那邊合作的夥伴，將人民幣匯入客戶的帳戶內。

銀行業者表示，台灣民眾或公司要匯款到中國，若循合法手續有許多限制，陳俊雄等人疑考量地下通匯手續費便宜、程序方便，且較無金額等限制，才鋌而走險非法匯出上百億元。