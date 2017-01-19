搶超商存款歹徒辣椒水襲眾 被這英勇保全制服

游姓保全英勇制服歹徒。（記者鄭景議攝）

2017-01-19 19:10

〔記者鄭景議／台北報導〕今日下午約3時許，北市松山南京東路五段上，一家便利超商的店長用紙箱裝著現金75萬，要到隔壁的台灣銀行存款時，一名歹徒手持辣椒水上前意圖行搶，店長大喊「搶劫」，超商的店員以及路過的民眾連忙衝上制止，並將歹徒壓在地上，歹徒不斷試圖掙脫，且狂噴辣椒水，眼見民眾就快壓制不住，一名銀行保全從銀行2樓衝下來，掏出警棍就敲，才制住歹徒，警方接獲通報後在5分鐘內趕到現場，將歹徒順利逮捕。

這名游姓保全受訪時表示，當時他聽到樓下大喊搶劫，就迅速趕到樓下，見到頭戴安全帽的歹徒，被2個民眾及店員壓在地上，保全說，他們有受過訓練，遇到搶劫的歹徒就要直接攻擊，所以他當場就掏出黑色長約30公分的警棍，直接痛毆歹徒背部，掙扎的歹徒以辣椒水四處亂噴，店員以及保全都被波及，但在眾人協力之下，還是成功制止歹徒。

保全說，混亂之中被歹徒的辣椒水波及到嘴巴，但當時實在太過緊張，並未感覺疼痛，依然衝上前欲制止歹徒，直到警方趕到後，火辣的灼熱感才襲來。