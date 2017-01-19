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上銀行見超商店長來存款 生歹念翌日守候行搶 爆笑！網路瘋傳的出槌神片
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上銀行見超商店長來存款 生歹念翌日守候行搶

李嫌竟追著林姓店長跑進銀行。（記者陳恩惠翻攝）

2017-01-19  19:05

〔記者鄭景議／台北報導〕今（19）日下午約3時許，位於北市松山南京東路五段上，一家便利超商的林姓店長，以紙箱裝著今日營業所得現金75萬，要前往隔壁的台灣銀行存款，此時一名戴著黑色全罩安全帽及口罩的歹徒，手持辣椒水，尾隨店長至銀行門口，突然衝上前搶奪現金，拉扯中現金撒落地上，店長驚慌下大喊「搶劫」，路過民眾及超商店員一擁而上，歹徒慌張下竟沒有奪路而走，卻是想衝上銀行2樓，最後在1樓與2樓的樓梯平台間，遭到店員、民眾及聞聲而來的銀行保全壓制。

持辣椒水尾隨店長搶奪 遭多人壓制

案發時正好適逢松山派出所的員警在附近巡邏，接獲通報後立即趕到現場，將歹徒當場逮捕。

據了解，該名李姓搶匪，22歲，無前科，18日下午前往銀行辦理機車貸款事宜時，就看見店長在同樣的時間前來銀行存款，李嫌正好苦於機車貸款付不出來，見店長手持鉅款，便心生歹念，觀察超商作息後，決定行搶；於是在當天晚上準備好黑色全罩安全帽、口罩、辣椒水，在今日下午就在附近等待，還前去便利超商內買了一瓶飲料，探探情況，最後果然在3時左右，讓他逮到機會行搶，不料卻被民眾、店員及銀行保全合力制伏。

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  • 李嫌因缺錢付機車貸款，便策畫行搶。（記者鄭景議攝）

    李嫌因缺錢付機車貸款，便策畫行搶。（記者鄭景議攝）

  • 警方表示，店長昨日就有看到該嫌。（記者鄭景議攝）

    警方表示，店長昨日就有看到該嫌。（記者鄭景議攝）

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相關關鍵字： 探盤子 搶匪 搶超商 車貸 銀行
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