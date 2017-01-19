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爆料劉政池竊占判賠50萬 何志偉：非無中生有

2017-01-19  17:09

［記者黃捷／台北報導］台北市議員何志偉多年前踢爆，苗栗縣長劉政鴻弟弟劉政池竊占國有地，遭劉提起侵權行為損害賠償告訴，士林地院今判他敗訴，需賠償50萬元，並登報道歉。何稍早回應，他只是依職權促請檢調調查，爆料不是無中生有，待收到判決理由後，會再與律師討論是否上訴。

劉政池竊佔國有地案，士林地院一審判決就認定有罪，依《水土保持法》判劉2年3個月徒刑，當時外界誤以為竊佔國有地部分無罪，但士院判決理由指出，劉政池指示葉憲忠埋貨櫃，同時涉犯竊佔罪及違反水保法，但因依特別法優於普通法，才依違反水保法判刑。

何志偉表示，劉政池竊占國土，早就被司法認定有罪，他只是接獲陳情後，依職權促請檢調調查，同時敦促相關公務部門依法行政，以保障公益及保護陽明山國家公園免受濫墾濫伐，爆料並非無中生有。

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  • 台北市議員何志偉（圖）多年前踢爆，苗栗縣長劉政鴻弟弟劉政池竊占國有地，遭劉提起侵權行為損害賠償告訴，士林地院今判他敗訴，需賠償50萬元。（資料照，記者羅沛德攝）

    台北市議員何志偉（圖）多年前踢爆，苗栗縣長劉政鴻弟弟劉政池竊占國有地，遭劉提起侵權行為損害賠償告訴，士林地院今判他敗訴，需賠償50萬元。（資料照，記者羅沛德攝）

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