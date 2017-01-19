退休公務員制服別亂穿 小心吃上這條罪

2017-01-19 16:52

〔記者王冠仁／台北報導〕一名自保一總隊退休的莊姓男子，為了抗議年金改革，今天前往台北市中山南路、立法院旁，參加「監督年金改革聯盟」發起的絕食抗議活動。不過，莊男抗議時，卻穿著警察制服，此舉涉嫌違反刑法第159條冒充公務員服章官銜罪。

轄區警方發現後，由中正一分局偵查隊長鄭志誠出面勸說，莊男才同意將制服換下。警方將在抗議現場部屬警力，嚴防有脫序行為發生。