襲胸又偷摸女兒下體 獸父辯「在玩」判刑2年半

2017-01-19 16:31

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市一名男子離婚後跟兒女同住，於104年3月至6月間，偷襲13歲女兒胸部及下體，涉犯性騷擾，並弄傷女兒手腕，另觸犯傷害罪，新北地院今合併判這名獸父徒刑2年6月，得易科罰金90萬元，可上訴。

獸父到案後否認犯行，辯稱絕無性騷擾，涉犯傷害部分，因管教女兒才會抓住她的手，並無傷害犯意，但警詢、偵訊、審理時每次說詞不一，而13歲女兒則供詞一致，並出現創傷壓力症候群，加上被害人出示質問父親「你之前一直摸我的胸部，有時還會摸我下面」的Line訊息，獸父未否認，回覆「我是跟你玩」，法官因此不採信獸父供詞。

法官痛批，獸父不但性騷擾女兒，還出手傷害女兒，不但未尊重個人身體自主權，且違背倫常，對女兒身心健全發展影響甚鉅，但審酌其現在無業，又須撫養領有殘障手冊的兒子，依其犯行分處4到6個月徒刑不等，合併判刑2年6月，得易科罰金。