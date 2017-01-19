快訊爆笑！網路瘋傳的出槌神片
宜蘭檢警查獲200台賭博電玩 帶回32人偵訊
2017-01-19 16:28
〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭地方法院檢察署檢察官陳錦雯接獲情資，聲稱於宜蘭縣礁溪鄉中山路的「櫻花電子遊戲場」，涉嫌經營小鋼珠等賭博性電玩，該處2樓也涉嫌經營百家樂賭博性電玩，檢方指揮宜蘭縣政府警察局礁溪分局員警前往查緝，查獲至少200台非法賭博電玩，32名員工、賭客全被帶回偵訊。
檢方指出，接獲情資後，昨日晚間7點，指揮礁溪分局員警50餘人持台灣宜蘭地方法院核發的搜索票，針對「櫻花電子遊戲場」，上開處所執行搜索，當場扣得百家樂等賭博性電動機台101台、會員名冊、帳冊、監視器、電腦、新臺幣約60萬元等證物，承辦檢察官並傳喚賭客22人、員工10人到案，持續釐清案情。
據了解，該電子遊戲場1樓有照是合法營業，但仍有非法的賭博電玩，2樓無照，還有101台百家樂，非法賭博電玩至少達200台，是礁溪自民國100年以來，查獲最大宗的非法賭博案。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 《返校》勾起鄉民回憶 阿嬤親眼目睹陳澄波被槍決
- 世新零分老師 道歉辭職
- 國際現場》東芝籌資 擬分拆快閃記憶體
- 蘇花改蘇澳到東澳段 年底前完工
- 屏市代表會尾牙 96歲老代表「回娘家」
- NBA》灰狼開賣「西班牙金童」 美媒爆7隊搶著要
- 三級跳女神洪珮寧 世大運放眼破紀錄
- （影音）蔡昌憲向布魯斯下戰帖 「你可以嗎？」
- 桑梅絹歌聲動容 老人小孩都灑淚
- 柯文哲傳統市場拜早年 感受民眾冷暖兩樣情
- 年改方案9大要點出爐 要讓世代領到、領久
- 愛心變調！ 廠商捐1500個不良品枕頭
- 宜市中央商場巷弄 僅改善6成
- 本土契作黑豆醬油 年節伴手禮新選
- 背影照曝光！Rain金泰希婚禮只花3.8萬
- 被評「空洞」暴怒 「0分講師」遭世新大學解聘！
- 自由廣場》郭董比川普
- 田亞霍額咚程予希 雙唇險失守
- 杜特蒂5月將訪中國？ 菲外交部「一問三不知」
- 劉德華墜馬躺擔架送醫 鄭秀文心疼老友
- 尾牙上菜怕服務生燙到 A-Lin舉動超暖心！
- 南鐵地下化協調會 推擠衝突
- 紙風車猴年終場高雄打虎
- 反年金改革抗議一波波 他要綠營作小英後盾
- 經典賽》大聯盟百勝投手壓陣 以色列15人名單公佈
- 地價稅與土增稅加持 屏縣105年稅收創新高
- 南投麵館揪感心 連8年辦捐血送麵活動
- 民眾開心與柯文哲合照 旁邊的小女孩卻嚇哭了
- 成醫「雙重微創」 保留更多肺臟
- 自由廣場》瑞士化‧以色列化‧台灣化
- 李富城批政府搞戒嚴 網友：那你早就消失了！
- 嘉縣抽檢年節食品 筍乾 冬瓜糖等五件不合格
- 台將的態度 史耐德激賞
- 恩主公醫院 核醫設備上陣
- 女神卡卡登超級盃 禁談川普
- 中國特鋼傾銷幅度68.27％ 美將課徵251％平衡稅
- 川普就職前夕 前總統老布希及妻子傳因病住院
- 新聞透視》金門最前線 兩岸破冰船？
- 施振榮也是柯友友？ 柯文哲：常偷請益產業問題
- 歡樂宜蘭年暖身 異國佳餚先上菜
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：宜蘭檢警查獲200台賭博電玩 帶回32人偵訊
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分