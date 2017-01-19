宜蘭檢警查獲200台賭博電玩 帶回32人偵訊

2017-01-19 16:28

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭地方法院檢察署檢察官陳錦雯接獲情資，聲稱於宜蘭縣礁溪鄉中山路的「櫻花電子遊戲場」，涉嫌經營小鋼珠等賭博性電玩，該處2樓也涉嫌經營百家樂賭博性電玩，檢方指揮宜蘭縣政府警察局礁溪分局員警前往查緝，查獲至少200台非法賭博電玩，32名員工、賭客全被帶回偵訊。

檢方指出，接獲情資後，昨日晚間7點，指揮礁溪分局員警50餘人持台灣宜蘭地方法院核發的搜索票，針對「櫻花電子遊戲場」，上開處所執行搜索，當場扣得百家樂等賭博性電動機台101台、會員名冊、帳冊、監視器、電腦、新臺幣約60萬元等證物，承辦檢察官並傳喚賭客22人、員工10人到案，持續釐清案情。

據了解，該電子遊戲場1樓有照是合法營業，但仍有非法的賭博電玩，2樓無照，還有101台百家樂，非法賭博電玩至少達200台，是礁溪自民國100年以來，查獲最大宗的非法賭博案。