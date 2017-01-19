| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
爆笑！網路瘋傳的出槌神片
 首頁 > 社會

宜蘭檢警查獲200台賭博電玩 帶回32人偵訊

2017-01-19  16:28

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭地方法院檢察署檢察官陳錦雯接獲情資，聲稱於宜蘭縣礁溪鄉中山路的「櫻花電子遊戲場」，涉嫌經營小鋼珠等賭博性電玩，該處2樓也涉嫌經營百家樂賭博性電玩，檢方指揮宜蘭縣政府警察局礁溪分局員警前往查緝，查獲至少200台非法賭博電玩，32名員工、賭客全被帶回偵訊。

檢方指出，接獲情資後，昨日晚間7點，指揮礁溪分局員警50餘人持台灣宜蘭地方法院核發的搜索票，針對「櫻花電子遊戲場」，上開處所執行搜索，當場扣得百家樂等賭博性電動機台101台、會員名冊、帳冊、監視器、電腦、新臺幣約60萬元等證物，承辦檢察官並傳喚賭客22人、員工10人到案，持續釐清案情。

據了解，該電子遊戲場1樓有照是合法營業，但仍有非法的賭博電玩，2樓無照，還有101台百家樂，非法賭博電玩至少達200台，是礁溪自民國100年以來，查獲最大宗的非法賭博案。

廣告
  • 檢警於礁溪破獲百台賭博性電玩。（記者林敬倫攝）

    檢警於礁溪破獲百台賭博性電玩。（記者林敬倫攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 賭博電玩 賭客 電子遊戲場
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤炸豆腐丸
總舖師✧圍爐好菜
年菜食譜✧八寶迎春
年節肉品這樣買！
轉寄

標題：宜蘭檢警查獲200台賭博電玩 帶回32人偵訊


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月19日‧星期四‧丙申年臘月廿二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.