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爆料劉政池占國地 北市議員何志偉判賠50萬

2017-01-19  16:26

［記者黃捷／台北報導］苗栗縣長劉政鴻弟弟劉政池，多年前遭台北市議員何志偉爆料竊占國有地，劉不滿名譽受損，提民事侵權行為損害賠償告訴，求償350萬元。士林地方法院今判何敗訴，需賠償劉50萬元，並登報道歉。

劉政池說，他為了還原真相，不得已只好提出告訴，士林地院今判他勝訴，「法官很有勇氣」，他除了感謝外，也將把賠償金額全數捐作公益。何志偉則表示，待看過判決主文，與律師討論後再做回應。

何2013年踢爆劉竊占國有地約1500坪，用來蓋豪宅、掘密道，並質疑其中有國有財產署等官員涉嫌包庇，但士林地院一審認定劉僅違反水土保持法，其餘皆無罪，經劉提起上訴，全案目前仍在高等法院審理中。

劉政池稍早受訪表示，自從何議員胡亂爆料，誤導媒體、檢調單位，害他無辜的家人被偵辦、起訴，連合法租用、購入的土地，及公家單位核發的建照、使用執照，都被撤銷、拆除、更改界址。

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  • 苗栗縣長劉政鴻弟弟劉政池，多年前遭台北市議員何志偉爆料竊占國有地，劉不滿名譽受損，提民事侵權行為損害賠償告訴，求償350萬元。士林地方法院今判何敗訴，需賠償劉50萬元，並登報道歉。圖為劉政池出庭應訊。（資料照，記者王藝菘攝）

    苗栗縣長劉政鴻弟弟劉政池，多年前遭台北市議員何志偉爆料竊占國有地，劉不滿名譽受損，提民事侵權行為損害賠償告訴，求償350萬元。士林地方法院今判何敗訴，需賠償劉50萬元，並登報道歉。圖為劉政池出庭應訊。（資料照，記者王藝菘攝）

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