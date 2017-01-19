重量級比拚？ 百公斤毒販拒捕 百公斤幹員壓制完勝

2017-01-19 16:23

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕百公斤體重盧姓毒販首腦，躲藏桃園林口遠距離遙控販毒，嘉義縣警方埋伏多日，今天拂曉出擊時，盧某突出手攻擊幹員奪門而逃，結果遭同樣擁有百公斤身材的小隊長林育民當場壓制逮捕。

中埔警分局偵查隊與同仁派出所日前接獲檢舉，指水上、中埔地區有盧姓、蔡姓毒販擁槍自重，獲報後積極展開調查，經多日跟監調查，發現盧姓毒販為規避警方查緝，躲藏在桃園市林口區進行遠距離遙控販毒，幹員連日北上林口埋伏跟監，鎖定其落腳處後聲請搜索票。

中埔警分局幹員19日清晨兵分十路出擊，飛象過河前往桃園林口的幹員要逮盧姓販毒首腦 （69年次、毒品、竊盜前科）時，體型壯碩的盧嫌先佯稱配合警方查緝，但逮捕過程中，出其不意以徒手攻擊突襲偵查佐池燕聲、方思遠，再趁機逃逸，致池燕聲雙腳擦傷、方思遠胸部挫傷，所幸千鈞一髮之際，盧某仍被防守門口的小隊長林育民制伏。

另所長鄭銘華等人於中埔轄區查獲蔡姓毒販（40年次、毒品傷害等前科）。

中埔警分局今日出擊，共查緝販毒及藥腳計9人（含1名女毒販經新竹地院通緝7年10月），查扣2級品安非他命4小包1.4公克及吸食器等證物，偵訊後全案依妨害公務、毒品危害防制條例罪、通緝犯等罪移送嘉義地檢察署、新竹地方法院偵辦。

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