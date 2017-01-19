遭醉父猥褻性侵 國二少女離家留書「覺得噁心」

2017-01-19 16:15

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市一名14歲國中二年級少女，指控生父103年至105年間，趁母親與妹妹不在家時，不顧她反抗，酒後對她摸胸性侵，事後塞錢給她，要求她不能張揚，少女為逃避狼爪離家出走，留信給母親泣訴遭父性侵「覺得噁心」，後在網友陪同下報警，新北地檢署今依加重強制猥褻、加重強制性交等罪嫌起訴這名獸父。

據了解，少女家庭關係複雜，少女母未婚生子，與公司主管（獸父）生下兩名女兒，後少女母與他人結婚，因此少女身分證欄位的父親非獸父，但新爸爸並未與她們母女同住，反倒是獸父每天都會到少女家看電視、喝啤酒，待到晚上8時許再回自己家，不會在女兒家過夜。

少女控訴，103年間，她在房內玩手機，父親突然進房亂摸她胸部；104年夏天，她在房內看電視看到睡著，半夢半醒間突然覺得有人壓在她身上，不料睜開眼卻發現那個人是父親，父親不顧她腳踹反抗，對她指侵，結束後給她500元，要她不要跟媽媽說；105年2月間，父親又趁她睡著時，對她性侵，離開前給了她1000元，同樣交代不要跟告訴母親。

少女不堪受辱，去年離家至台中投靠男網友，並留信給母親指出：「你口中所謂的老公，也就是我的爸爸，妳知道嗎？有好幾次妳加班時，他會先回來，我在房間睡覺，每次醒來看到的都是他對我毛手毛腳…我覺得噁心」等語。

少女供稱，被父親欺負時，未馬上告訴媽媽，是因為覺得媽媽不會相信，會偏袒爸爸。獸父坦承喝酒、否認猥褻性侵，但檢方認為，少女無故意誣陷生父之理由，加上少女指控遭性侵時間，其母確實去參加喜宴不在家，採方因此採信少女供詞，今起訴這名40多歲的獸父。

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