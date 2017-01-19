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最高法院法官擬縮編 司法院長「大刀砍同學」

2017-01-19  17:01

〔即時新聞／綜合報導〕司法院長許宗力去年11月上任，身負推動司法改革的重責大任，為落實「金字塔型訴訟」的重點目標，研擬將最高法院法官人數由現行的80餘名，大砍約60人，降為15至20人左右的編制。

根據《鏡傳媒》報導，許宗力對最高法院的構想，是第三審改採嚴格法律審兼採許可上訴制，案件量大幅減少，由20名左右的法官負責所有上訴三審案件，不分民、刑事庭，而去職的約70位法官，可能續留最高法院擔任「研究法官」，做判決書草擬等工作。

對於許宗力的做法，法界有人戲稱是將大刀砍向求學時代的室友、最高法院院長鄭玉山，而鄭玉山日前也在座談會上公開呼籲，「司法改革，砍了自己的手，還像人嗎？」對於昔日室友鄭玉山的意見，許宗力據聞十分重視，將會努力在維護法官尊嚴的方式下進行改革。

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  • 司法院長許宗力推動司法改革，據報導，研擬將最高法院法官人數從80多人降為約20人。（資料照，記者劉信德攝）

    司法院長許宗力推動司法改革，據報導，研擬將最高法院法官人數從80多人降為約20人。（資料照，記者劉信德攝）

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