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客家圓樓大量錦鯉暴斃 遊客直呼好臭
2017-01-19 16:06
縣府在池中飼養錦鯉，天鵝、綠頭鴨及烏鰡。（記者許展溢攝）
〔記者許展溢／苗栗報導〕後龍鎮知名觀光景點客家圓樓旁北勢溪今天一大早傳出大量錦鯉暴斃，魚屍漂浮水面，在附近晨運的民眾聞到濃厚臭味趕緊通報。
苗栗縣政府農業處緊急派員前往打撈，但好不容易清出上百隻大、小魚屍，下午又有錦鯉死亡浮出水面，讓遊客直說也太臭了。目前縣府農業處研判是因缺氧造成。
環繞客家圓樓一旁為北勢溪，苗縣府結合、整治成親水廊道，並在池中飼養錦鯉，天鵝、綠頭鴨及烏鰡，是許多民眾喜歡前往休憩地方。
今天清晨固定會到客家圓樓附近運動民眾說，看見水面兩旁浮現大量魚屍，嚇很大一跳，並推測是因，前幾天水量太少，這兩天又突然增加，造成魚群不適。
苗縣府農業處漁業科科長許家興說，錦鯉暴斃和水量多寡並無太大關係，初步研判可能是水池溶氧不足造成，因天氣寒冷，該水池又淺，易造成上溫下冷分層效應，加上水源有時較枯竭，在不豐沛情況下，魚群自然抵抗不住。
上午才清掉上百隻錦鯉，下午又有錦鯉死亡浮在水面，許家興說，由於死亡魚隻會先沉在水底，等到開始腐敗才會浮出水面。
許家興表示，北勢溪為自然景觀，除水源因素，也不排除是遊客有時餵食池中錦鯉，間接影響生態造成。後續除將死亡魚體採樣送驗，進一步了解原因，也會請管理單位加強補助水源，降低缺氧的情形。
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