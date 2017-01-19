搶超商匯款 嫌犯躲進銀行被逮

北市松山南京東路五段上，下午約3時許，一家便利商店的店長要到隔壁的台灣銀行存款時，被一名男子當場搶奪，拉扯之下，整袋錢當場撒在路上。（記者鄭景議攝）

2017-01-19 15:28

〔記者鄭景議／台北報導〕北市松山南京東路五段上，下午約3時許，一家便利商店的店長要到隔壁的台灣銀行存款時，被一名男子當場搶奪，拉扯之下，整袋錢當場撒在路上，店長大喊搶劫，歹徒緊張之下直奔台灣銀行2樓，便利超商的店員跟著衝上壓制，路邊民眾報警後，警方迅速趕到現場，當場逮捕歹徒，並在稍早將歹徒帶回偵訊。

（2017-01-19 15:36更新）

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