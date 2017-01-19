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消防班長持毒竊車 闖進大樓紮紙人作法驅魔

2017-01-19  15:24

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄國際機場消防班林姓班長竊車闖進大樓停車場，拿出法器、紙人驅魔，怪異行徑讓住戶飽受驚嚇，警方在他身上起出毒品。林姓班長因涉毒品案正停職接受調查，被捕時神智恍惚，警方嘆說：「毒品害人不淺。」

左營警分局調查，40歲林嫌18日晚間17時30分許，在文自路看到67歲陳姓被害人小自客車未上鎖，逕自上車準備駛離，陳與親友發現後上前阻止未果，林嫌駕車揚長而去。

警方夜間19時接獲報案，指稱有名男子駕車進入立莊路大樓停車場，在內焚燒檀香作法驅魔，舉止令人發毛，員警趕抵時，發現作法的就是林嫌，贓車就在一旁。警方在林嫌黑色提袋內起出安非他命1包（2.5克）、吸食器1組、及佛經、硃砂筆、檀香粉、七星劍及草紮人偶等作法器物。

林嫌被捕時神情恍惚，應訊時詞不達意，說不出竊車理由，只表示該棟大樓內有惡鬼，特地前來驅魔。警方訊後依竊盜、毒品罪嫌將他送辦。

林嫌為交通部高雄國際航空站航務組消防班班長，去年12月11日及1月7日因為持毒分別為高雄與苗栗警局查獲。警方指出，林嫌已經是第3次被左營警方逮捕，之前也曾闖入大樓作法驅魔，懷疑他因吸毒致產生幻覺，出現頻繁脫序行為。

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  • 林姓消防班長拿法器、紙人闖進大樓「驅魔」。（記者洪臣宏翻攝）

    林姓消防班長拿法器、紙人闖進大樓「驅魔」。（記者洪臣宏翻攝）

  • 林姓消防班長涉毒，毀了前程。（記者洪臣宏翻攝）

    林姓消防班長涉毒，毀了前程。（記者洪臣宏翻攝）

  • 林姓消防班長竊車逃逸，被害人上前阻止未果。（記者洪臣宏翻攝）

    林姓消防班長竊車逃逸，被害人上前阻止未果。（記者洪臣宏翻攝）

  • 警方起出毒品吸食器。（記者洪臣宏翻攝）

    警方起出毒品吸食器。（記者洪臣宏翻攝）

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標題：消防班長持毒竊車 闖進大樓紮紙人作法驅魔


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