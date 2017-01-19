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喜辦婚宴賊登門 70萬現金珠寶被偷
2017-01-19 15:16
警方調閱監視器，鎖定穿深色夾克，頭戴鴨舌帽的男子。（記者王宣晴翻攝）
〔記者王宣晴／新北報導〕本月15日，新北市五股區一戶邱姓民眾舉辦30歲長孫的婚宴，喜宴開心結束，一家人回到凌雲路住處，卻發現大門被打開，上門查看發現偷兒登門，共計損失70萬現金，蘆洲警分局員警目前調閱監視器，積極緝捕嫌犯。
警方調查，二樓的祖母房間遭竊嫌闖入，預備付新房裝修費的50萬元、珍珠項鍊、金項鍊及紅寶石等珠寶都被偷，剛裝修完的三樓被翻得亂七八糟，連新娘子最喜愛的名牌包也被偷走。
警方獲報到場蒐證，並調閱住家及附近監視器，發現竊賊是在晚上七點，先利用雨傘調整監視器，隨後爬進屋內行竊，目前已鎖定頭戴鴨舌帽、還蒙上口罩的竊嫌，積極緝捕中。
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