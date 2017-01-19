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為管錢與夫爭執 妻跳14樓身亡

消防人員出動器具救援卡在2樓的宋婦。（記者王宣晴翻攝）

2017-01-19  15:00

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市淡水區淡金路一段上某社區今晨2時許傳出巨大墜落聲響，警消獲報到場搜索後發現住在14樓的宋姓婦人卡在2樓的露臺棧板，已明顯死亡。

警方調查，46歲的宋婦與56歲蘇姓丈夫今晨因管帳問題發生爭執，宋婦一氣之下將自己反鎖主臥房，兩人還隔著房門繼續爭執，蘇姓丈夫見狀，於2點20分拜託宋婦妹妹來勸和，沒想到兩人還在門外跟宋婦對話時，突然傳來「砰」聲巨響，隨後宋婦便再無反應，兩人趕緊報警。

警消獲報到場後破門進房，發現房間窗戶大開，從14樓窗戶探頭一看，發現宋女身體卡在二樓露臺棧板內，但因2樓人家不在，只好出動雲梯車救援，才順利將宋女拉出，但宋女已腦漿溢出，明顯死亡。

警方表示，蘇姓丈夫近期與妻子發生多次爭吵，沒想到妻子竟然會想不開跳樓輕生。警方封鎖現場採證，目前將等待檢察官相驗，進一步釐清宋女自殺確切原因。

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    消防人員出動器具救援卡在2樓的宋婦。（記者王宣晴翻攝）

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標題：為管錢與夫爭執 妻跳14樓身亡


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